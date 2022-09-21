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    Шотландия — Украина. Смотреть онлайн в прямом эфире

    21.09.2022 в 21:45 начнется матч в лиге B группы 1 Лиги наций УЕФА Шотландия — Украина

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    Шотландия и Украина начнут матч в 21:45 в лиге B группы 1 Лиги наций УЕФА, 21.09.2022.

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    Последний матч между собой: «Шотландия» — «Украина» 1:3 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Шотландия» — «Украина». Коэффициент ставки — 2.00.

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