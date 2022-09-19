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    Жувентуде — Форталеза. Смотреть онлайн в прямом эфире

    19.09.2022 в 00:00 начнется матч в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А) Жувентуде — Форталеза

    Футбол Латинская Америка
    Жувентуде и Форталеза начнут матч в 00:00 в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А), 19.09.2022.

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    Последний матч между собой: «Форталеза» — «Жувентуде» 1:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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