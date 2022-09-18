В 02:30 18.09.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав чемпионате МЛС.

Последний матч между собой: «Монреаль» — «Нью-Инглэнд Революшн» 4:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Нью-Инглэнд Революшн — Монреаль.

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонусы 50USD Новым игрокам