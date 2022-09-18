начнут матч в 16:00 в чемпионате Италии по футболу, 18.09.2022.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Монца» — «Ювентус». Коэффициент ставки — 1.86 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Ювентус»).

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