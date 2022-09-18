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    Фенербахче — Аланьяспор. Смотреть онлайн в прямом эфире

    18.09.2022 в 20:00 начнется матч в турецской футбольной Суперлиге Фенербахче — Аланьяспор

    Футбол Фенербахче
    Фенербахче и Аланьяспор начнут матч в 20:00 в турецской футбольной Суперлиге, 18.09.2022.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч между собой: «Аланьяспор» — «Фенербахче» 2:5 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Аланьяспор»).

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