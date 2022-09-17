В 19:30 17.09.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав испанской Примере.

Последний матч между собой: «Валенсия» — «Сельта» 2:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Валенсия» — «Сельта». Коэффициент ставки — 2.20 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Валенсия»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Валенсия — Сельта.

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