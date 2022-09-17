В 19:30 17.09.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав АПЛ.

Последний матч между собой: «Тоттенхэм» — «Лестер» 3:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Лестер» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.90 .

. Календарь и таблица АПЛ У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Тоттенхэм»).

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