начнут матч в 21:30 в немецкой Бундеслиге, 16.09.2022.

Последний матч между собой: «Герта» — «Майнц» 1:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Майнц» — «Герта». Коэффициент ставки — 1.80 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Майнц»).

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