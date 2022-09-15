Прогнозы на игру для любителей ставок:
- Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Реал Сосьедад» — «Омония». Коэффициент ставки — 2.44.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:2.
- «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:2 (победит «Реал Сосьедад»).
Календарь и таблица Лиги Европы
На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Реал Сосьедад — Омония.
Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.
Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
Бонусы 50USDНовым игрокам
Bet365 предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету