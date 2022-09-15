начнут матч в 19:45 в группе E Лиги Европы, 15.09.2022.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Реал Сосьедад» — «Омония». Коэффициент ставки — 2.44 .

. Календарь и таблица Лиги Европы У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:2 (победит «Реал Сосьедад»).

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