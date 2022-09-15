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    Остин — Реал Солт Лэйк. Смотреть онлайн в прямом эфире

    15.09.2022 в 04:15 начнется матч в американской футбольной лиге MLS Остин — Реал Солт Лэйк

    Футбол MLS
    Остин и Реал Солт Лэйк начнут матч в 04:15 в американской футбольной лиге MLS, 15.09.2022.

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    Последний матч между собой: «Реал Солт Лэйк» — «Остин» 2:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

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