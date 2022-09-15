В 19:45 15.09.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав группе H Лиги Европы.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Монако» — «Ференцварош» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.00 .

. Календарь и таблица Лиги Европы У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Монако»).

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