В 22:00 15.09.2022 начнётся онлайн-трансляция матчагруппа D.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Кёльн» — «Словацко» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.92 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Кёльн»).

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