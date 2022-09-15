ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» ДШоу Холанна продолжается. Акробатический гол норвежца нокаутировал «Боруссию»
  • 13:04
    • Сборная России объявила состав на сентябрьский сбор
  • 12:13
    • Назначены арбитры на матчи 10 тура РПЛ
  • 11:27
    • Все решения арбитра Иванова в матче ЦСКА — «Краснодар» признаны правильными
  • 09:20
    • Головин попал в заявку «Монако» на матч с «Ференцварошем»
  • 09:02
    • Украинская ассоциация футбола будет добиваться недопуска сборной России к участию в жеребьевке Евро-2024
    Все новости спорта

    Карабах — Нант. Смотреть онлайн в прямом эфире

    15.09.2022 в 19:45 начнется матч в группе G Лиги Европы Карабах — Нант

    Футбол Лига Европы Карабах Нант Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы
    Карабах и Нант начнут матч в 19:45 в группе G Лиги Европы, 15.09.2022.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Карабах» — «Нант» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.00.

      • Календарь и таблица Лиги Европы

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Нант»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Карабах — Нант.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Фрибет 40USDНовым игрокам

    Las Atlantis предлагает новым игрокам бонус к матчу: 40 USD бесплатно на первую ставку. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Повторит ли «Спартак» разгром «Факела»?
  • «Спартак» — «Факел». Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
  • На этот раз МЮ не оплошает
  • «Шериф» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.48
    •
  • Одержит ли «Динамо» первую победу в Лиге Европы?
  • «Динамо» К — «АЕК» Ларнака. Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.20
  • Экспресс дня 15 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Спартак — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.48
  • Прогноз на матч Шериф — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Динамо К — АЕК Ларнака
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Монако — Ференцварош
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Карабах — Нант
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.09
  • Прогноз на матч Рома — ХИК
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.43
  • Прогноз на матч Динамо Москва — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Автомобилист — Сибирь
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры