начнут матч в 19:45 в группе F Лиги Европы, 15.09.2022.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Фейеноорд» — «Штурм». Коэффициент ставки — 1.94 .

. Календарь и таблица Лиги Европы У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:0 (победит «Фейеноорд»).

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