В 22:00 15.09.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав группе B Лиги Европы.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Динамо К» — «АЕК Ларнака». Коэффициент ставки — 2.15 .

. Календарь и таблица Лиги чемпионов У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Динамо К»).

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