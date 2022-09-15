В 19:45 15.09.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав группе G Лиги конференций.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «ЧФР Клуж» — «Сивасспор». Коэффициент ставки — 2.07 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Сивасспор»).

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