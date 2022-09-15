В 22:00 15.09.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав группе C Лиги Европы.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Бетис» — «Лудогорец». Коэффициент ставки — 2.10 .

. Календарь и таблица Лиги Европы У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:0 (победит «Бетис»).

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