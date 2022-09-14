начнут матч в 19:45 в группе F Лиги чемпионов, 14.09.2022.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Шахтёр Д» — «Селтик». Коэффициент ставки — 1.74 .

. Календарь и таблица Лиги чемпионов У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Селтик»).

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