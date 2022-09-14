начнут матч в 03:00 в американской футбольной лиге MLS, 14.09.2022.

Последний матч между собой: «Коламбус Крю» — «Интер Майами» 1:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Интер Майами» — «Коламбус Крю». Коэффициент ставки — 1.93 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Интер Майами»).

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