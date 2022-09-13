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    Спортинг — Тоттенхэм. Смотреть онлайн в прямом эфире

    13.09.2022 в 19:45 начнется матч в группе D Лиги чемпионов Спортинг — Тоттенхэм

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    Спортинг и Тоттенхэм начнут матч в 19:45 в группе D Лиги чемпионов, 13.09.2022.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Спортинг» — «Тоттенхэм» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.90.

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Спортинг»).

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