В 21:45 13.09.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав Первой Лиге Англии.

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У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

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