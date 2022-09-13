начнут матч в 22:00 в группе C Лиги чемпионов, 13.09.2022.

Последний матч между собой: «Бавария» — «Барселона» 3:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Бавария» — «Барселона» с предлагаемым коэффициентом для ставки 7.20 .

. Календарь и таблица Лиги чемпионов У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Барселона»).

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