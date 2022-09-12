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    Альмерия — Осасуна. Смотреть онлайн в прямом эфире

    12.09.2022 в 22:00 начнется матч в чемпионате Испании по футболу Альмерия — Осасуна

    Футбол Примера (Ла Лига) Альмерия Осасуна Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    В 22:00 12.09.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Альмерия — Осасуна в чемпионате Испании по футболу.

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    Последний матч между собой: «Альмерия» — «Осасуна» 0:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Альмерия» — «Осасуна» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.80.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Осасуна»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Альмерия — Осасуна.

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