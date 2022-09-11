начнут матч в 14:00 в очередном туре ФНЛ, 11.09.2022.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Велес» — «Рубин» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.11 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

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