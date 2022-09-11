В 18:00 11.09.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав первенстве Футбольной Национальной Лиги (ФНЛ).

Последний матч между собой: «Кубань» — «Томь» 3:3 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Шинник» — «Кубань» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.16.

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