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    Сан-Паулу — Коринтианс. Смотреть онлайн в прямом эфире

    11.09.2022 в 22:00 начнется матч в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А) Сан-Паулу — Коринтианс

    Футбол Латинская Америка
    Сан-Паулу и Коринтианс начнут матч в 22:00 в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А), 11.09.2022.

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    Последний матч между собой: «Коринтианс» — «Сан-Паулу» 1:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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