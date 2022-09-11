начнут матч в 15:00 в Ла Лиге, 11.09.2022.

Последний матч между собой: «Мальорка» — «Реал Мадрид» 0:3 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Реал Мадрид» — «Мальорка» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.78 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Реал Мадрид»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Реал Мадрид — Мальорка.

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонусы 50USD Новым игрокам