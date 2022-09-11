начнут матч в 21:45 в чемпионате Италии по футболу, 11.09.2022.

Последний матч между собой: «Ювентус» — «Салернитана» 2:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ювентус» — «Салернитана» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.50 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Ювентус»).

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