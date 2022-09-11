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    Динамо К — Львов. Смотреть онлайн в прямом эфире

    11.09.2022 в 17:00 начнется матч в украинской Премьер-лиге Динамо К — Львов

    Футбол Премьер-лига (Украина) Динамо Киев Львов
    Динамо К и Львов начнут матч в 17:00 в украинской Премьер-лиге, 11.09.2022.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч между собой: «Львов» — «Динамо К» 1:4 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Динамо К»).

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