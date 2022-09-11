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    Даллас — Лос-Анджелес. Смотреть онлайн в прямом эфире

    11.09.2022 в 03:30 начнется матч в чемпионате МЛС Даллас — Лос-Анджелес

    Футбол MLS
    Даллас и Лос-Анджелес начнут матч в 03:30 в чемпионате МЛС, 11.09.2022.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч между собой: «Лос-Анджелес» — «Даллас» 3:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Лос-Анджелес»).

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