начнут матч в 19:00 в очередном туре ФНЛ, 11.09.2022.

Последний матч между собой: «Алания» — «КамАЗ» 3:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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