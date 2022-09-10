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    Шарлотт — Нью-Йорк Сити. Смотреть онлайн в прямом эфире

    10.09.2022 в 20:00 начнется матч в американской футбольной лиге MLS Шарлотт — Нью-Йорк Сити

    Футбол MLS
    Шарлотт и Нью-Йорк Сити начнут матч в 20:00 в американской футбольной лиге MLS, 10.09.2022.

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    Последний матч между собой: «Нью-Йорк Сити» — «Шарлотт» 1:3 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Шарлотт»).

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