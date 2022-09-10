В 16:00 10.09.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав Серии А.

Последний матч между собой: «Специя» — «Наполи» 0:3 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Наполи» — «Специя». Коэффициент ставки — 1.72 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Наполи»).

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