начнут матч в 16:30 в футбольной Бундеслиге, 10.09.2022.

Последний матч между собой: «Байер» — «Герта» 2:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Герта» — «Байер» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.74 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Герта»).

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