начнут матч в 16:30 в немецкой Бундеслиге, 10.09.2022.

Последний матч между собой: «Бавария» — «Штутгарт» 2:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Бавария» — «Штутгарт». Коэффициент ставки — 2.00 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Бавария»).

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