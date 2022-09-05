начнут матч в 13:00 в чемпионате Украины по футболу, 05.09.2022.

Последний матч между собой: «Колос» — «Минай» 2:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Минай» — «Колос» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.01 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Колос»).

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