начнут матч в 15:00 в чемпионате Украины по футболу, 05.09.2022.

Последний матч между собой: «Александрия» — «Металлист» 2:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Александрия» — «Металлист». Коэффициент ставки — 2.04 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Металлист»).

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