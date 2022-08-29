ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гарри КейнНазло рекордам. Дубль Кейна принес «шпорам» победу, несмотря на промах с пенальти
  • 09:50
    • Агент Николсона: Мы опечалены происходящим в «Спартаке»
  • 09:27
    • ЦСКА договорился с «Портимоненсе» о трансфере бразильского защитника
  • 09:00
    • СМИ: Защитник «Спартака» перейдет в клуб из чемпионата Франции
  • 08:36
    • Балотелли хочет покинуть «Адана Демирспор»
  • 08:08
    • Комличенко может получить вызов в сборную России
    Все новости спорта

    Александрия — Минай. Смотреть онлайн в прямом эфире

    29.08.2022 в 15:00 начнется матч в чемпионате Украины по футболу Александрия — Минай

    Футбол Премьер-лига (Украина) Александрия Минай
    В 15:00 29.08.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Александрия — Минай в чемпионате Украины по футболу.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч между собой: «Александрия» — «Минай» 3:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Александрия» — «Минай» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.27.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Александрия»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Александрия — Минай.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Фрибет 40USDНовым игрокам

    Las Atlantis предлагает новым игрокам бонус к матчу: 40 USD бесплатно на первую ставку. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Гаттузо или Симеоне?
  • «Валенсия» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Фенербахче» продлит свою серию из побед
  • «Коньяспор» — «Фенербахче». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Продолжится ли беспроигрышная серия «Атлетика»?
  • «Кадис» — «Атлетик». Прогноз и ставки
  • 2.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    7.74
  • Экспресс дня 29 августа
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Валенсия — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Коньяспор — Фенербахче
  • Футбол
  • Сегодня в 19:15
    •  2.90
  • Прогноз на матч Кадис — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Енисей
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Спартак — Крылья Советов
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.87
  • Прогноз на матч Сассуоло — Милан
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Ковинич — Серена Уильямс
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры