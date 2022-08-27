В 13:00 27.08.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав украинской Премьер-лиге.

Последний матч между собой: «Верес» — «Ворскла» 1:3 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ворскла» — «Верес» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.85 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Ворскла»).

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Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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