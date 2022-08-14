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    Сеара — Форталеза. Смотреть онлайн в прямом эфире

    14.08.2022 в 22:00 начнется матч в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А) Сеара — Форталеза

    Футбол Латинская Америка
    В 22:00 14.08.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Сеара — Форталеза в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А).

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    Последний матч между собой: «Форталеза» — «Сеара» 0:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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