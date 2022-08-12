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    Эстудиантес Ла Плата — Атлетико Паранаэнсе. Смотреть онлайн в прямом эфире

    12.08.2022 в 03:30 начнется матч в плей-офф Кубка Либертадорес Эстудиантес Ла Плата — Атлетико Паранаэнсе

    Футбол
    Эстудиантес Ла Плата и Атлетико Паранаэнсе начнут матч в 03:30 в плей-офф Кубка Либертадорес, 12.08.2022.

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    Последний матч между собой: «Атлетико Паранаэнсе» — «Эстудиантес Ла Плата» 0:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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