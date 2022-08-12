начнут матч в 03:30 в плей-офф Кубка Либертадорес, 12.08.2022.

Последний матч между собой: «Атлетико Паранаэнсе» — «Эстудиантес Ла Плата» 0:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Эстудиантес Ла Плата» — «Атлетико Паранаэнсе». Коэффициент ставки — 2.10.

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