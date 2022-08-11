В 22:00 11.08.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав квалификационном раунде ЛЕ.

Последний матч между собой: «АЕК Ларнака» — «Партизан» 2:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Партизан» — «АЕК Ларнака». Коэффициент ставки — 1.98 .

. Календарь и таблица Лиги Европы У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Партизан»).

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