В 02:00 09.08.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав чемпионате Бразилии по футболу (Серия А).

Последний матч между собой: «Сантос» — «Куритиба» 2:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Куритиба» — «Сантос». Коэффициент ставки — 2.30.

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