В 02:00 07.08.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав американской футбольной лиге MLS.

Для тех, кто делает ставки:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Шарлотт»).

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