начнут матч в 02:30 в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А), 07.08.2022.

Последний матч между собой: «Фламенго» — «Сан-Паулу» 3:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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