начнут матч в 02:30 в американской футбольной лиге MLS, 07.08.2022.

Последний матч между собой: «Нью-Йорк Сити» — «Коламбус Крю» 2:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Нью-Йорк Сити»).

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