начнут матч в 13:00 в очередном туре ФНЛ, 06.08.2022.

Последний матч между собой: «Енисей» — «Велес» 3:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Енисей» — «Велес». Коэффициент ставки — 2.40 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Енисей»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Енисей — Велес.

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Фрибет 40USD Новым игрокам