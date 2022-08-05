начнут матч в 19:00 в Кубке Италии по футболу, 05.08.2022.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Удинезе» — «FeralpiSalo». Коэффициент ставки — 1.93.

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