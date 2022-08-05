В 22:00 05.08.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав Кубке Италии по футболу.

Последний матч между собой: «Лечче» — «Читтаделия» 1:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Лечче» — «Читтаделия» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.80.

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