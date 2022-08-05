В 18:45 05.08.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав Кубке Италии по футболу.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Кальяри» — «Перуджа». Коэффициент ставки — 1.90 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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